حزب الكتائب يحذر من نية مبَيّتة!

عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل وبعد التداول اصدر البيان التالي:

1- يعتبر حزب الكتائب اللبنانية ان الاستحقاق الرئاسي المقبل محطة مفصلية يتقرر من خلالها تمديد معاناة الناس او البدء بمسار التحرر وبناء الدولة وهذا المفصل المصيري يتطلب تضافر الجهود لايصال رئيس قادر على الحسم، صلبَا في قناعاته ومفوضَا من الشعب ليعالج باسم الجمهورية اللبنانية مشكلة السلاح مع حزب الله فلا يدافع عنه في المحافل الدولية ويكون مؤتمنا على مبادئ الجمهورية ودستورها ويملك رؤية واضحة للانقاذ .

2- يحذر حزب الكتائب من ان يكون استعجال تشكيل الحكومة مؤشراً الى نية مبيتة بتأجيل الاستحقاق الرئاسي وادخال البلد في فراغ جديد لا يمكن ان يتحمله.

المطلوب فوراً ودون اي مماطلة الدعوة الى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية على ان يلي ذلك تشكيل حكومة جديدة فاعلة تنكب على وضع خطة واضحة لانتشال لبنان من الانهيار بدل التلهي بموازنات عشوائية غير مبنية على اسس سليمة.

ويتوقف حزب الكتائب بايجابية امام وحدة صف المعارضة التي تصدت لموازنة كانت لتشكل كارثة حقيقية على اللبنانيين ويأمل ان تنسحب هذه الوحدة على الاستحقاقات المقبلة لما فيه خير لبنان واللبنانيين.

3- يشكر حزب الكتائب اللبنانية كل الوجوه السياسية والدبلوماسية والحزبية والاعلامية التي شاركت في ذكرى استشهاد الرئيس بشير الجمّيل وشكلت مناسبة جامعة اكدت حاجة لبنان الى رئيس يوحدهم بصدقه وقدرته على احقاق الحق و يكون على قدر 10452 كلم

وفي ذكرى استشهاد النائب انطوان غانم يؤكد الحزب انه سيبقى وفياً للنضال الذي قاده ورفاقه وان التضحيات التي بذلها ستبقى البوصلة في كل خطوة.