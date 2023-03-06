حزب "الكتائب" يُعلن اكتمال عدد أعضاء مكتبه السياسي

أعلن حزب “الكتائب” أنه أتم عملية انتخاب أعضاء المكتب السياسي ليكتمل عدد أعضائه الـ22 بحسب ما ينص عليه النظام الداخلي.

وأشار في بيان، إلى أن “الانتخابات جرت في بيت الكتائب المركزي في الصيفي، حيث قام أعضاء المكتب السياسي المنتخبين في خلال المؤتمر العام الذي انعقد في 3-4-5 من شهر شباط الماضي، باختيار ستة أعضاء إضافيين من بين عشرة تنافسوا على المقاعد، وقد فاز في الانتخابات كل من: جورج يزبك، رشيد رحمه، زينة حبيقة، مجيد العيلة، ابراهيم مرجي، وليد فارس، وانضموا إلى عضوية المكتب السياسي مع كل من آلان حكيم، أرز فدعوس، لينا الجلخ، ريتا بولس، سعد الله عردو، سمير خلف، ناجي صفير، جان زيلع، سهيل حمدان، جويل بو عبود، مارون عساف، رستم صعيبي، جوزفين قديسي، غسان ابو جوده، جورج اسطفان وبشير عساكر”.