حزب الله أبلغ هوكشتاين: سنضرب سفينة التنقيب

كشفت مصادر ديبلوماسية غربية أن حزب الله، أبلغ الوسيط الأميركي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل آموس هوكشتاين رسالة رسمية نقلها المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، أنه في حال بدأت السفينة إنرجين باور قبل تبلور المفاوضات في ضخ وسحب الغاز من حقل كاريش الذي يقع في المنطقة المتنازع عليها في البحر المتوسط، فإن الحزب لن يتردد في استهدافها بشكل مباشر.

وتابعت المصادر لـ«الراي» الكويتية أن رفع إسرائيل مستوى التأهب الأمني أخيراً، يأتي بعد تبلغها الرسالة شديدة اللهجة التي نقلها الموفد الأميركي.

وحسم لبنان موقفه الرسمي من مسار المفاوضات التقنية غير المباشرة مع إسرائيل لترسيم حدوده البحرية الجنوبية؛ فقدم للوسيط الأميركي آموس هوكشتاين ردا شفهيا عنوانه الرئيسي: تمسك لبنان بحقه الكامل في الخط 23 مستقيما مع حقل قانا وبلا تعرجات تقضم من مساحاته، والرغبة في استئناف المفاوضات​.

وكرس لبنان الرسمي موقف الرئيس ميشال عون الرافض توقيع مرسوم 6433 لعدم إغلاق باب التفاوض. وكان المرسوم -الذي وقعه رئيس الحكومة الأسبق حسان دياب- يرتكز على خرائط الجيش اللبناني التي ترى أن مساحة المنطقة المتنازع عليها مع إسرائيل تصل إلى الخط 29، وتبلغ 2290 كيلومترا، وتشمل حقل كاريش، حيث ترسو سفينة “إنرجين باور” لاستخراج الغاز الطبيعي المسال وتخزينه، وشكّل وصولها الأسبوع الماضي شرارة التوتر بين لبنان وإسرائيل.