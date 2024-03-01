حزب الله: أسقطنا مُسيّرة لجيش ‏العدو في وادي العزية

أصدر “حزب الله” البيان الآتي: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، أسقط ‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:00 من‎ ‎منتصف ليل الجمعة 01-03-2024 مُحلّقة لجيش ‏العدو الإسرائيلي في وادي العزية”.‏

هذا وصعّد العدو الإسرائيلي اعتداءاته ليلاً، فأغار على دفعات على جبل اللبونة وأطراف بلدة الناقورة، وسمعت اصوات الانفجارات في مدينة صور.

وأطلقت قوات “اليونيفيل” صفارات الإنذار، بالتزامن مع القصف.

وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي بعد منتصف الليل على أطراف بلدة عيتا الشعب، ما أدى الى أضرار جسيمة.

كما واصل إطلاق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق ليلاً، بالإضافة الى القنابل الحارقة على الأحراج المتاخمة للخط الأزرق قبالة بلدتي الناقورة وعلما الشعب، وكثف الطيران الاستطلاعي تحليقه فوق صور وبنت جبيل.