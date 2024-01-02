حزب الله: إستهدفنا موقع ‏بركة ريشا بالأسلحة المناسبة

صدر عن حزب الله، اليوم الثلاثاء، بيان جاء فيه: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:00 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 2-1-2024 موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة، وحققوا فيه إصابات مباشرة”.
وفي وقت سابق صدر عن حزب الله بيان جاء فيه: “بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾ صدق الله العلي العظيم”.
وأضاف البيان، “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة”.
وتابع، “استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 9:00 من صباح اليوم الثلاثاء 2-1-2024 تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في ثكنة زرعيت بالأسلحة المناسبة، وأوقعوا أفراده بين قتيل وجريح”.
وختم: “وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم”.