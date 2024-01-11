حزب الله: استهداف مركز الهيئة الصحية استمرار لسياسة الإرهاب

استنكر حزب الله قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهداف مركز للدفاع المدني التابع للهيئة الصحية الإسلامية في بلدة حانين جنوب لبنان.

وجاء في بيان أصدرته العلاقات الإعلامية في حزب الل:

“استهدف العدو الإسرائيلي قبل قليل مركزا للدفاع المدني التابع للهيئة الصحية الإسلامية في بلدة حانين ما أدى إلى ارتقاء شهيدين وسقوط عدد من الجرحى كانوا موجودين في المركز.

إن ما حصل هو اعتداء صارخ على مركز يقوم على خدمة المواطنين اللبنانيين وإغاثتهم وإسعاف الجرحى ‏والمصابين جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على بلدنا وشعبنا، واستمرار للسياسة الصهيونية العدوانية التي ترتكز على القتل والإرهاب”.

وكانت غرفة عمليات الدفاع المدني – الهيئة الإسلامية قد اعلنت، عن “استشهاد عنصرين في الدفاع المدني – الهيئة جراء اعتداء صهيوني مباشر على مركز إسعافي في بلدة حانين”.