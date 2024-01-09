الثلاثاء 27 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 9 يناير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

حزب الله: استهدفنا تجمعاً لجنود العدو في محيط ثكنة ادميت

منذ 8 دقائق
عناصر من حزب الله

عناصر من حزب الله

A A A
طباعة المقال

صدر عن “حزب الله” البيان الآتي:

“دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:20 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 9-1-2024 تجمعاً ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة ادميت بالأسلحة الصاروخية، ‏وأصيب اصابة مباشرة”.

وفي وقت سابق استهدفت مسيّرة معادية سيارة في بلدة خربة سلم، أثناء تشييع القيادي في “حزب الله” وسام الطويل، وسط معلومات عن وقوع إصابات.

وكان “حزب الله” قد نعى أمس الإثنين، الشهيد الحاج وسام الطويل (جواد)، والذي قضى بقصف إسرائيلي استهدف سيارته في بلدة خربة سلم في جنوب لبنان.

واليوم، نعى “الحزب” الشهيد عيسى علي نور الدين “علي نجمة” من بلدة برج قلاويه في جنوب لبنان، والشهيد محمد شريف السيد ناصر “السيد شريف” من بلدة حي الفيكاني في البقاع.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير الإعلام زياد المكاري
    المكاري: نحن ملتزمون ان نحمي الجسم الاعلامي قدر ما نستطيع
    رئيس مجلس النواب نبيه بري
    بري: التصعيد الإسرائيلي اليومي انتهاك للقرار 1701 وقواعد الإشتباك
    رئيس الحكومة نجيب ميقاتي
    ميقاتي: لبنان مستعد للدخول في مفاوضات لتحقيق الاستقرار في الجنوب

    الأكثر قراءة

    أسرار الصحف
    ماذا جاء في "أسرار" الصحف المحلية؟
    طائرات مقاتلات أردنية
    طائرات أردنية تقصف تجار مخدرات مرتبطين بإيران داخل سوريا
    مطار رفيق الحريري الدولي
    فيديو.. هجوم سيبراني يخترق مطار رفيق الحريري الدولي ورسالة إلى نصر الله