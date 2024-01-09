حزب الله: استهدفنا تجمعاً لجنود العدو في محيط ثكنة ادميت

صدر عن “حزب الله” البيان الآتي:

“دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:20 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 9-1-2024 تجمعاً ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة ادميت بالأسلحة الصاروخية، ‏وأصيب اصابة مباشرة”.

وفي وقت سابق استهدفت مسيّرة معادية سيارة في بلدة خربة سلم، أثناء تشييع القيادي في “حزب الله” وسام الطويل، وسط معلومات عن وقوع إصابات.

وكان “حزب الله” قد نعى أمس الإثنين، الشهيد الحاج وسام الطويل (جواد)، والذي قضى بقصف إسرائيلي استهدف سيارته في بلدة خربة سلم في جنوب لبنان.

واليوم، نعى “الحزب” الشهيد عيسى علي نور الدين “علي نجمة” من بلدة برج قلاويه في جنوب لبنان، والشهيد محمد شريف السيد ناصر “السيد شريف” من بلدة حي الفيكاني في البقاع.