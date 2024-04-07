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حزب الله: استهدفنا ثكنة كيلع وقاعدة يوآف

منذ 14 دقيقة
صواريخ حزب الله

صواريخ حزب الله

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أصدر “حزب الله” بياناً جاء فيه: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو على منطقة البقاع، استهدف ‏‏‌‏‌‌‌‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة (11:10) من نهار يوم الأحد 07-04-‌‏2024 مقر قيادة الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع والقاعدة الصاروخية والمدفعية في يوآف بعشرات صواريخ الكاتيوشا”.

فيما أشار العميد المتقاعد ناجي ملاعب إلى أنّ “غزة ما زالت تقاوم وحركة حماس تتمسّك بعودة اهالي غزة الى الشمال، ما يحبط المخطط الإسرائيلي بشطر القطاع لشطرين”.

ولفت في حديث لـ”صوت لبنان”، إلى الخطة العسكرية باجتياح رفح، لقطع غزة عن سيناء ومحاصرة حماس والقضاء عليها”، معتبراً أنّ “صمود غزة واستنزاف اسرائيل ينذر باستمرار الحرب لأكثر من سنة وسنتين”.

كما انتقد ربط لبنان بغزة، ورأى أن “وضع لبنان سيكون صعباً في هذه الحالة، ووحدة الساحات تشكّل خطراً كبيراً على بلدنا”.

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