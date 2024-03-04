حزب الله: استهدفنا موقع الرمثا في تلال كفرشوبا بالأسلحة الصاروخية

صدر عن “حزب الله” البيان الآتي:‏

“دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‌‎استهدف ‏‏‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:15 من عصر ‏‎‎يوم الاثنين 04-03-2024 ‏موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة ‏مباشرة”.

وفي بيان ثاني أعلن حزب الله ما يلي:

“دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‌‎استهدف ‌‏‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:10‎ من ‌‎عصر ‌‎يوم الاثنين 04-03-2024 موقع ‏السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة”.