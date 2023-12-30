حزب الله لـ"الخماسية": لن نقبل بتنفيذ القرار 1701 تحت سلطة معادية لنا

كشفت أوساط ديبلوماسية لـ”نداء الوطن” أنّ “حزب الله” أرسل أخيراً عن طريق رئيس مجلس النواب نبيه بري وغيره الى اللجنة الخماسية والدوائر الديبلوماسية، أنه على استعداد لتنفيذ القرار 1701، لكنّه لا يقبل تنفيذ القرار تحت سلطة معادية له، بل يطالب بسلطة تشكّل ضمانة له فلا يكون خروجه من جنوب الليطاني على قاعدة وجود سلطة ورئيس للجمهورية يطعنانه في ظهره، وهو يطالب بتطمينات سياسية مقابل تنفيذ القرار 1701.

وتزامنت هذه المعلومات مع موقف أعلنه رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، قال فيه إنّ “رئاسة الجمهورية ليست جائزة ترضية، لا على مستوى الوضع الداخلي ولا لجهة المعادلات الإستراتيجية”.

وأضاف: “لا علاقة لتطبيق الـ1701 بسدّة الرئاسة، لا من قريب ولا من بعيد”.

كذلك تبلّغ لبنان مجدداً نيّة حكومة بنيامين نتنياهو فتح الجبهة اللبنانية والذهاب إلى تنفيذ عملية عسكرية ضد “حزب الله”. ووصلت رسائل إلى الجهات الرسمية مفادها أنّ الضغوط التي تمارسها الدول الغربية على إسرائيل، لم تفلح حتى الآن في إسقاط احتمال ذهاب إسرائيل إلى حرب مفتوحة مع لبنان.