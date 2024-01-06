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حزب الله: نهيب بأهلنا الابتعاد عن الأماكن التي يتم استهدافها

منذ 33 ثانية
عناصر من حزب الله

عناصر من حزب الله

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طلب حزب الله من المدنيين في جنوب لبنان الابتعاد عن المناطق التي يعمد جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى قصفها.

وجاء في البيان، الذي نشره الإعلام الحربي: “أهلنا الشرفاء، يعمد العدو الإسرائيلي في اعتداءاته الجوية على مناطقنا إلى تكرار الغارة على نفس الأماكن المستهدفة في فترات زمنية متقاربة تكاد لا تتعدى الدقائق المعدودة بهدف تأكيد القتل وسفك الدماء.

عليه، نهيب بكم أهلنا الأعزاء، ومن باب الحرص على سلامتكم، أن تبتعدوا عن الأماكن التي يتم استهدافها وعدم الاقتراب منها أو التجمع في محيطها، وترك الجهود الإغاثية للجهات المعنية المولجة بهذه المهمة.

غيرتكم وشهامتكم مورد اعتزاز، لكن أرواحكم أغلى من كل شيء وحفظها مسؤوليتنا جميعا”.

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