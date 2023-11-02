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"حزب الله": هاجمنا 19 موقعًا لجيش الاحتلال بشكل متزامن

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 2 - نوفمبر - 2023 7:04 مساءً
حزب الله

حزب الله

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كشف مصدر كبير في “حزب الله” لرويترز أنّ الحزب شنّ اليوم الخميس، هجمات متزامنة على 19 موقعًا مختلفًا تابعًا لجيش الاحتلال الإسرائيلي على امتداد الحدود مع لبنان.

وقال المصدر إنّ الأهداف شملت مواقع عسكرية، ولم يخض في التفاصيل.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الحزب أنّ مقاتليه هاجموا موقع قيادة لجيش الاحتلال باستخدام طائرتين مسيرتين محملتين بالمتفجرات، لأول مرة، في منطقة مزارع شبعا المحتلة، وأصابتا أهدافهما.

ويأتي هذا الهجوم بعد أيام قليلة من إعلان الحزب لأول مرة أنه استخدم صاروخ أرض-جو ضد طائرة مسيرة إسرائيلية.

هذا ومن المنتظر أن يلقي الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أول خطاب له منذ بدء حرب غزة والتصعيد على الحدود اللبنانية الجنوبية، غدًا الجمعة.

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