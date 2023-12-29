الجمعة 16 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 29 ديسمبر 2023 |
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حزب الله: هذا محض خيال

منذ 60 دقيقة
عناصر تابعين لحزب الله

عناصر تابعين لحزب الله

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نفت العلاقات الاعلامية في “حزب الله” ببيان، “نفيا قاطعا” ما أوردته صحيفة “لوفيغارو” عما أسمته “بعض أسرار عملية طوفان الأقصى”، واعتبرت ان “ما ورد فيها هو محض خيال لا أساس له، يهدف الى زعزعة الثقة التامة بين حركات المقاومة وفصائلها على امتداد المنطقة والتزامها العلني والعملي وايمانها الصريح بمقاومة الاحتلال الصهيونين وقد أكد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله وفي خطاب علني شاهده الملايين، ان عملية طوفان الأقصى هي عملية فلسطينية محضة من حيث التخطيط والإعداد والتنفيذ والتوقيت والاهداف ولم يكن لدى حزب الله علم بها، وبالتالي كل ما ورد في “لوفيغارو” هو أكاذيب تجافي الحقيقة وتؤكد انحياز الصحيفة الكامل الى جانب العدو، بعيدا عن تحري الدقة والمهنية وسقوطها اخلاقيا ومهنيا، مثل كثير من وسائل الاعلام الغربية التي انحازت للظالم والقاتل والمعتدي على حساب الحقيقة والوقائع المجردة والقيم الانسانية”.

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