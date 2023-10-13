"حزب الله" يتبنّى استهداف 4 مواقع إسرائيليّة.. ويُحقّق "إصابات دقيقة"

أصدر حزب الله بيانًا تبنّى فيه عمليات مهاجمة 4 مواقع تابعة للعدو، ردًا على الاعتداءات الإسرائيلية عصر اليوم الجمعة.

وجاء في البيان ما يلي:

“أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَٰتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ”

ردًا على الاعتداءات الإسرائيلية عصر اليوم الجمعة على محيط عدد من البلدات اللبنانية الجنوبية، قام مجاهدو المقاومة الإسلامية بمهاجمة المواقع الإسرائيلية التالية: موقع العباد، موقع مسكفعام، موقع راميا، موقع جل العلام، بالأسلحة المباشرة والمناسبة وحققوا فيها إصابات دقيقة.

وما النصر إلا من الله العزيز الحكيم”.