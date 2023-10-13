الجمعة 28 ربيع الأول 1445 ﻫ - 13 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"حزب الله" يتوعّد: أيّ اعتداء لن يمرّ من دون ردّ وعقاب

منذ 26 دقيقة
حزب الله

حزب الله

A A A
طباعة المقال

أدانت العلاقات الإعلامية في “حزب الله”، الجريمة النكراء التي أقدم عليها العدو ‏الصهيوني باستهداف عدد من الإعلاميين على الحدود اللبنانية أثناء قيامهم بتغطية ‏الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، ما أدى إلى استشهاد الزميل الصحافي عصام ‏العبد الله وإصابة عدد منهم.

وأضاف بيان الحزب أنّ “ما أقدمت عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي هو استكمال لعدوانها الإجرامي على ‏المؤسسات الإعلامية في غزة، وتدمير مقرّاتها ومراكزها وقتل عدد كبير من ‏العاملين فيها، بهدف منع نقل الجرائم وصور العدوان الوحشي على المدنيين ‏والأبرياء”.

وتابع: “إننا نتقدّم من وكالة رويترز في لبنان، ومن قناة الجزيرة، ومن وكالة الصحافة ‏الفرنسية في لبنان، ومن سائر الإعلاميين الأحرار ومن عائلة الشهيد المظلوم ‏عصام العبد الله بالتعازي، ونسأل الله أن يمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل”.

واستكمل: “إننا نطالب جميع المؤسسات الإعلامية والإنسانية والقانونية بإدانة العدوان ‏الصهيوني على لبنان وإدانة الانحياز الصارخ والأعمى لمؤسسات ما يسمى بالعالم ‏الحر إلى جانب القتلة والمجرمين والمعتدين”.

وختم: “إن هذه الجريمة النكراء بقتل المواطنين اللبنانيين والمقيمين على الأراضي اللبنانية ‏وأي اعتداء على أمن شعبنا وسلامة بلدنا لن يمر من دون الرد والعقاب المناسبين”.

    المزيد من أخبار لبنان

    سيارة الصحافيين في وكالة رويترز وقناة الجزيرة التي استهدفها القصف الإسرائيلي جنوب لبنان
    "إسرائيل" تُعلّق على استهدافها لصحافيّين في جنوب لبنان
    اليونيفيل
    مع استمرار التوترات.. "اليونيفيل" تُحذّر من خروج التصعيد عن نطاق السيطرة
    البيت الأبيض
    كيف علّق البيت الأبيض على استهداف الصحافيّين في الجنوب؟

    الأكثر قراءة

    عناصر تابعين لحزب الله
    محلل عسكري: هذا الأمر سيدفع حزب الله للمشاركة بالحرب!
    الصحافي الأسترالي اليهودي "أنتوني لوينشتاين"
    طوفان الأقصى
    فيديو.. صحافي "أسترالي يهودي" يكشف حقيقة الأوضاع التي يمر بها أهالي غزة!
    سيارة الصحافيين في وكالة رويترز وقناة الجزيرة التي استهدفها القصف الإسرائيلي جنوب لبنان
    فيديو.. القصف الإسرائيليّ يستهدف طواقم صحافيّة في علما الشعب