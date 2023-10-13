"حزب الله" يتوعّد: أيّ اعتداء لن يمرّ من دون ردّ وعقاب

أدانت العلاقات الإعلامية في “حزب الله”، الجريمة النكراء التي أقدم عليها العدو ‏الصهيوني باستهداف عدد من الإعلاميين على الحدود اللبنانية أثناء قيامهم بتغطية ‏الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، ما أدى إلى استشهاد الزميل الصحافي عصام ‏العبد الله وإصابة عدد منهم.

وأضاف بيان الحزب أنّ “ما أقدمت عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي هو استكمال لعدوانها الإجرامي على ‏المؤسسات الإعلامية في غزة، وتدمير مقرّاتها ومراكزها وقتل عدد كبير من ‏العاملين فيها، بهدف منع نقل الجرائم وصور العدوان الوحشي على المدنيين ‏والأبرياء”.

وتابع: “إننا نتقدّم من وكالة رويترز في لبنان، ومن قناة الجزيرة، ومن وكالة الصحافة ‏الفرنسية في لبنان، ومن سائر الإعلاميين الأحرار ومن عائلة الشهيد المظلوم ‏عصام العبد الله بالتعازي، ونسأل الله أن يمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل”.

واستكمل: “إننا نطالب جميع المؤسسات الإعلامية والإنسانية والقانونية بإدانة العدوان ‏الصهيوني على لبنان وإدانة الانحياز الصارخ والأعمى لمؤسسات ما يسمى بالعالم ‏الحر إلى جانب القتلة والمجرمين والمعتدين”.

وختم: “إن هذه الجريمة النكراء بقتل المواطنين اللبنانيين والمقيمين على الأراضي اللبنانية ‏وأي اعتداء على أمن شعبنا وسلامة بلدنا لن يمر من دون الرد والعقاب المناسبين”.