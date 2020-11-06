حزب الله يدين فرض عقوبات على باسيل

بعد حزمة العقوبات التي فرضتها اليوم وزارة الخزانة الأمريكية على رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، أصدر “حزب الله” بيانا شجب فيه هذا القرار، واعتبره “قرارا سياسيا صرفا وتدخلا سافرا وفظا في الشؤون الداخلية للبنان”.

وأضاف البيان: “إن الولايات المتحدة الاميركية راعية الارهاب والتطرف في العالم، هي كذلك الدولة التي ترعى الفساد والفاسدين، والدول الديكتاتورية في شأن العالم، وتؤمن حمايتها ودعمها بكل الوسائل، بالتالي هي آخر من يحق له الحديث عن مكافحة الفساد”.

وتابع: “ان اميركا تستخدم قوانينها المحلية، بما فيها قوانين مكافحة الإرهاب ومكافحة الفساد، لبسط هيمنتها ونفوذها على العالم، وهي تستخدمها ضد كل دولة او حزب او تيار او شخص حر وشريف، لا يخضع لسياساتها ولا ينفذ تعليماتها، ولا يوافق على خططها التي تهدف الى زرع الفتن والتقسيم وخلق الصراعات الداخلية والإقليمية. وان هذا القرار بالتحديد يهدف الى اخضاع فريق سياسي لبناني كبير للشروط والاملاءات الاميركية على لبنان”.

وختم: “اننا اذ نقف الى جانب التيار الوطني الحر ورئيسه، نعبر عن تضامننا الوطني والاخلاقي والانساني معه في مواجهة هذه القرارت الظالمة والافتراءات المرفوضة”.