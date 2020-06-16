حزب الله يستخدم المطار لتسليم موقوفين الي ايران

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

على قاعدة ايام الوصاية السورية عندما كانت الاجهزة التابعة للنظام السوري تقوم بتوقيف كل من يعارض سوريا وتسليمه الى عنجر والمقار التابعة للمخابرات السورية، يقوم حزب الله اليوم بالنهج ذاته.

كشفت مصادر على علم بما يجري داخل مطار رفيق الحريري الدولي المقفل منذ تفشي كورونا، حيث استباح حزب الله المطار وحوله الى معبر غير شرعي لتمرير الاموال والاسلحة، اما الجديد وفقا للمصادر، قيام “حزب الله” بتسليم موقوفين كانوا لديه منذ فترة الى ايران.

وتقول المصادر لموقع “صوت بيروت انترناشونال” ان “حزب الله وعبر المطار،، قام بتسليم مجموعة من الموقوفين يزعم انهم جواسيس تابعة لدول غربية.

وتضيف المصادر، ” اتى “حزب الله” بالموقوفين معصومين العينين عبر حافلة تابعة للحزب، ومن مطار رفيق الحريري تم ترحيلهم الى ايران عبر طائرة ايرانية خاصة”.

ولفتت المصادر الى ان بين الموقوفين عراقيين وجنسيات عربية اخرى اتى بهم الحزب من سوريا وحقق معهم في لبنان، وهي ليست المرة الاولى التي يثوم بها حزب الله باعتقال اشخاص من داخل الاراضي السورية والاتيان بهم الى لبنان عبر المعابر غير الشرعية.

كل هذا يحصل وحكومة حسان دياب نائمة تقرأ انجازاتها الوهمية، من دون ان تسأل جهاز امن حزب الله الذى يستبيح المطار ويتصرف كدويلة على خاصرة دولة ارادتها ايران ان تكون تابعة لها ويحكمها حزب الله.