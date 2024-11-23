حزب الله يستهدف تجمع لقوات إسرائيلية في برعام والمالكية

أعلن حزب الله، اليوم السبت، أنه استهدف تجمعا لقوات إسرائيلية في برعام والمالكية.

وأصدر الحزب بيانا جاء فيه: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 07:00 من مساء اليوم السبت 23-11-2024، تجمعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة برعام، بصليةٍ صاروخية”.

وفي بيانٍ آخر قال الحزب “استهدف مجاهدونا عند الساعة 07:00 من مساء اليوم السبت 23-11-2024، تجمعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة المالكية، بصليةٍ صاروخية”.