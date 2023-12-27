"حزب الله" يستهدف تجمّعات العدو بالمسيرات والصواريخ.. ويكشف عن سلسلة عمليات

كشف “حزب الله” اليوم الأربعاء، عن سلسلة عمليات نفذها ضدّ جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، على وقع استمرار العدوان على قرى وبلدات جنوب لبنان، والذي أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى ليل أمس.

إلى ذلك، أعلن “حزب الله” أنّه “دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة”، شنّ ‌‏مقاتلوه عند الساعة 01:15 من بعد ظهر اليوم الأربعاء هجومًا ‏مشتركًا بالمسيرات الهجومية الانقضاضية والأسلحة الصاروخية والمدفعية على تجمعات جنود ‏العدو الإسرائيلي المستحدثة وآلياته خلف مواقعه في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وأوقعوا فيها ‏إصابات مؤكدة.

وعند الساعة 01:00 من بعد الظهر، استهدف مقاتلو “الحزب” موقع خربة ماعر ومرابض المدفعية فيه وتموضع القوات الإسرائيلية حوله بصواريخ بركان ‏وحقّقوا فيهم إصابات مؤكدة.

كما استهدف ‌‌‏”الحزب” عند الساعة 12:00 من ظهر اليوم، خيمة ‏لقوة خاصة في جيش العدو الإسرائيلي جنوب موقع الضهيرة بالصواريخ الموجّهة، وحقّق فيها ‏إصابات مباشرة وأوقع أفرادها بين قتيل وجريح.

وأعلن أيضًا عن استهداف موقع حدب البستان بالأسلحة المناسبة.

وعند الساعة 10:00 من صباح اليوم استهدف مقاتلو “الحزب” تموضعًا قياديًا مستحدثًا للعدو الإسرائيلي في محيط الموقع البحري بالأسلحة المناسبة.

هذا ونعى “حزب الله” علي أحمد بزي “قاسم” من مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان.

بالمقابل، استهدف قصف مدفعي كثيف خراج بلدة كفرشوبا ومزارع شبعا وغرب بلدة ميس الجبل، وأطراف بلدات الجبين وطيرحرفا ويارين وعيتا الشعب، إضافة إلى وادي حامول في الناقورة.

كذلك تعرضت أحراج اللبونة في منطقتي الناقورة واللبونة، وصولًا إلى إحراج الضهيرة ويارين لقصف مدفعي من عيار 155 ملم.

جاء ذلك بعد أن تعرضت أطراف بلدة الناقورة لقصف مدفعي معادٍ، في حين دوت صفارات الإنذار في مقر “اليونيفيل”، كما سمعت أصوات صواريخ اعتراضية في المنطقة.

فيما نفذت مسيرة إسرائيلية معادية غارة استهدفت المنطقة الواقعة ما بين الضهيرة وطيرحرفا، كما استهدف العدو تلة حمامص بـ 4 قذائف مدفعية.

وكان جيش العدو الإسرائيلي قد ارتكب قبل منتصف ليل الإثنين – الثلاثاء، مجزرة جديدة في مدينة بنت جبيل، حيث قصفت طائرة حربيّة منزلاً من طابقين مما أدّى إلى تدميره بشكل كامل.

وتبيّن من خلال عمليّة رفع الأنقاض استشهاد الشاب إبراهيم بزي وزوجته شروق وشقيقه علي. فيما تردّد أيضًا عن إصابة شخص آخر كان قرب المنزل المستهدف، وأفيد بأنّه قد يكون والد الشابين.

وأشارت معلومات إلى أنّ إبراهيم الذي يحمل الجنسيّة الأستراليّة كان حضر قبل أيام من أستراليا لاصطحاب زوجته معه إلى حيث يقيم ويعمل.

بينما استهدف جيش الاحتلال منزلًا في بلدة كفركلا المواجهة لمستوطنة وموقع المطلة بقذيفة دبابة ميركافا فجر اليوم.