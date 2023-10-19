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"حزب الله" يستهدف تحصينات العدو.. والاحتلال يُطلق قنابل مضيئة جنوبًا

منذ 18 دقيقة
آخر تحديث: 19 - أكتوبر - 2023 9:29 مساءً
الحدود اللبنانية الجنوبية

الحدود اللبنانية الجنوبية - أرشيفية

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أعلن “حزب الله” في بيان، أنّ عناصره “استهدفوا عصر اليوم الخميس، تحصينات موقع العباد بالأسلحة المناسبة”.

وكان الحزب قد كشف أنّه استهدف بعد ظهر اليوم أيضًا “مواقع جيش الاحتلال التالية: جل العلام، البحري، زرعيت، وثكنة شوميرا وبرج مراقبة في حبد البستان بالأسلحة المباشرة والمناسبة، وتمت إصابتها إصابة دقيقة وتم تدمير كمية من تجهيزاتها الفنية والتقنية”.

يأتي ذلك فيما أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل مضيئة في سماء قرى القطاع الغربي، لا سيما فوق بلدات الضهيرة والبستان والزلوطية وعلما الشعب وتلة الراهب.

بعد أن كانت قواته قد قصفت أحد بساتين الوزاني، فيما أغارت مسيرة معادية بصاروخين على أطراف بلدة حولا، وترافق ذلك مع إطلاق نار قرب الحدود.

كما استهدفت قوات الاحتلال أطراف بلدات بيت ليف والبستان والضهيرة ويارين.

وشهدت منطقة اللبونة في الناقورة وخراج بلدتي علما الشعب والضهيرة قصفًا متقطعًا بين الحين والآخر، مع تحليق مكثف لطيران الاستطلاع المعادي.

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