حزب الله يستهدف مواقع إسرائيلية

يستمر التوتّر على الحدود اللبنانية جنوباً بين الجيش الإسرائيلي و”حزب الله”، مع ترقّب لكلمة الأمين العام للحزب حسن نصرالله نهار الجمعة.

في مستجدّات ظهر اليوم الأربعاء، استهدف “حزب الله” اللبناني بـ3 صواريخ موجّهة موقع بياض بليدا الإسرائيلي في القطاع الأوسط من جنوب لبنان.

ودوّت صفارات الإنذار في منطقة شتولا بمنطقة الجليل الأعلى. وأفادت الإذاعة الإسرائيلية بأن 4 قذائف صاروخية سقطت بمناطق مفتوحة في المنطقة.

وردّت القوّات الإسرائيلية بنيران المدفعية بعد إطلاق قذائف من لبنان على منطقة شتولا.

بدورها، أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن “أطراف بلدتي راميا وعيتا الشعب تعرّضت لقصف مدفعي مصدره مواقع الاحتلال الإسرائيلي الحدودية”.

وصباحاً، قصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي أطراف بلدتي ‌بليدا وعيترون بالقذائف الفوسفورية والانشطارية.

ولفت إعلام عبري إلى إطلاق صاروخ موجّه من لبنان تجاه مستوطنة يفتاح.