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حزب الله يستهدف موقعين إسرائيليين بمزارع شبعا وحدب البستان

منذ ساعة واحدة
عناصر تابعين لحزب الله

عناصر تابعين لحزب الله

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أعلن حزب الله أنه استهدف موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وحقق إصابات مباشرة فيه.

كما قال الحزب إنه استهدف موقع حدب البستان بالأسلحة المناسبة وحقق إصابات مباشرة فيه.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق اليوم أنه قصف مواقع عسكرية وبنى تحتية للحزب في جنوب لبنان.

وأعلن حزب الله أمس أنه نفذ 10 عمليات ضد مواقع وتجمعات إسرائيلية قرب الحدود، مؤكدا أنه أوقع قتلى وجرحى بين الجنود الإسرائيليين.

في السياق، حذر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت “حزب الله” من مغبة الإصرار على عدم سحب قواته من الحدود اللبنانية الإسرائيلية في إطار اتفاق دبلوماسي، مؤكدا أن ذلك سيعني حرب بالنسبة إلى إسرائيل.

وأشار غالانت إلى أن مصدر قلقه المباشر الآخر هو الحدود الشمالية، حيث سيتّم نشر أعداد كبيرة من الجنود الإسرائيليين في حالة نشوب صراع مع “حزب الله”، موضحاً أن “الأولوية ليست الدخول في حرب مع حزب الله، ويجب أن يتمكن 80 ألف شخص من العودة إلى منازلهم بأمان”، مشيراً إلى أنه “إذا لم يتم التفاوض على اتفاق لجعل ذلك ممكن من خلال انسحاب قوات الحزب، فإن إسرائيل لن تتراجع عن العمل العسكري”.

وأضاف: “نحن على استعداد للتضحية. إنهم يرون ما يحدث في غزة. إنهم يعرفون أنه يمكننا إحداث ذلك في بيروت”.

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