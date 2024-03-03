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حزب الله يستهدف موقع جل العلام الإسرائيلي بصاروخ بركان

منذ 43 دقيقة
الحدود اللبنانية الجنوبية (أرشيفية - رويترز)

الحدود اللبنانية الجنوبية (أرشيفية - رويترز)

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قال حزب الله إنه استهدف اليوم الأحد 3\3\2024 موقع جل العلام العسكري الإسرائيلي بصاروخ بركان، مؤكدا تحقيق إصابة مباشرة، في حين واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها الجنوب.

وقال حزب الله في بيان إن مقاتليه استهدفوا ‏موقع جلّ العلام بصاروخ بركان (قصير المدى بقدرة تدميرية كبيرة)، وأصابوه إصابة مباشرة، من دون تفاصيل إضافية.

وأوضح الحزب أن هجومه جاء “دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة”.

وأتى ذلك بعد أن أفادت الجزيرة بدوي صفارات الإنذار في مستوطنتي بتصات وشلومي في الجليل الغربي.

هذا وأطلق الجيش الاسرائيلي نيران اسلحته الرشاشة الثقيلة في اتجاه اطراف بلدة الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب ورامية.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن “صاروخ بركان إستهدف موقعا للجيش الإسرائيلي في الجليل الغربي”.

وكان الجيش الإسرائيلي أطلق الليل الفائت القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق في القطاعين الغربي والاوسط وصولا حتى مشارف بلدات المنصوري ومجدل زون والشعيتية.

وحلق الطيران الاستطلاعي المعادي فوق منطقة صور والساحل البحري، وكانت الطائرات الاستطلاعية تحلق فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل وكذلك الطيران المسير.

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