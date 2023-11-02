حزب الله يسقط مسيرة إسرائيلية عند الحدود الجنوبية

أعلن حزب الله فجر (الخميس 2-11-2023) عن إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة فوق جنوب لبنان بصاروخ أرض جو.

ويأتي ذلك في ثاني إعلان من نوعه هذا الأسبوع من جانب حزب الله وسط استمرار التوترات على الحدود في جنوب لبنان.

وجاء في بيان الحزب أنه: “عند الساعة 12:35 بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس، وأثناء تحليقها فوق المناطق الحدودية مع فلسطين المحتلة في أجواء قريتي المالكية وهونين قام مجاهدو المقاومة الإسلامية باستهداف طائرة مسيرة مسلحة للعدو الإسرائيلي بواسطة صاروخ ارض جو واصابتها إصابة مباشرة مما أدى الى تحطمها وسقوطها على الفور.”

كما استهدف حزب الله، الأربعاء بـ3 صواريخ موجهة موقع بياض بليدا الإسرائيلي في القطاع الأوسط من جنوب لبنان، وشوهدت سحب الدخان ترتفع من المكان.

كذلك جرى استهداف مقر قيادة كتيبة “زرعيت” وتجمع آليات وقوات للجيش الإسرائيلي في “خلة وردة” بالقذائف المدفعية والصواريخ.

في المقابل، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام عن تعرض أطراف بلدتي راميا وعيتا الشعب (جنوبي البلاد) لقصف مدفعي من الجانب الإسرائيلي.

كما قصفت المدفعية الإسرائيلية محيط بلدتي ميس الجبل وعيترون في القطاع الأوسط من جنوب لبنان.