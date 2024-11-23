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حزب الله يشتبك مع قوة إسرائيلية حاولت التسلل لأطراف بلدة ديرميماس

منذ 6 ساعات
حزب الله يشتبك مع قوة إسرائيلية

حزب الله يشتبك مع قوة إسرائيلية

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أعلن حزب الله، اليوم السبت، أنه اشتبك مع قوة إسرائيلية حاولت التسلل لأطراف بلدة ديرميماس وأوقع أفرادها بين قتيل وجريح.

وأصدر الحزب بيانا جاء فيه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، وبعد رصد ‏تحركات لقوة من جيش العدو الإسرائيلي تحاول التسلل باتجاه بلدة دير ميماس، وعند الساعة 08:30 من صباح اليوم السبت 23-11-2024، اشتبك مجاهدو المقاومة الإسلامية، من مسافة قريبة، مع القوة المُتسللة عند الأطراف الغربية للبلدة، بالأسلحة الرشاشة والصاروخية، ‏وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح، وقد عمد العدو إلى سحب الإصابات من منطقة الاشتباك تحت غطاء ناري ودخاني كثيف”.

كما أعلن الحزب أنه استهدف تجمعا للجيش الاسرائيلي عند مثلّث دير ميماس – كفركلا للمرّة الثانية وقاعدة شراغا.

وأصدر الحزب بيانا جاء فيه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 04:15 من بعد ظهر اليوم السبت 23-11-2024، تجمعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند مثلّث دير ميماس – كفركلا، للمرّة الثانية، بصليةٍ صاروخية”.

وأعلن الحزب استهداف “قاعدة شراغا (المقر الإداري لقيادة لواء غولاني) شمالي مدينة عكا المُحتلّة، بصليةٍ صاروخيّة”.

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