حزب الله يشن هجوماً بالمسيرات على القيادة العسكرية بمستوطنة كفرجلعا

أعلن حزب الله عن تنفيذ هجوم ‏جوي بمسيرات انقضاضية استهدفت القيادة العسكرية لإدارة جيش الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة كفرجلعادي ‏ومحيطها.

أكد الحزب أن الهجوم الذي يأتي في إطار الرد ‏على اغتيال المجاهدين في بلدة بافليه أصاب غرفة العمليات الإسرائيلية بشكلٍ مباشر وأوقع ضباطها وجنودها بين قتيلٍ وجريح.‏

كما أعلن الحزب عن استهدف تجمع لجنود العدو الاسرائيلي في محيط موقع جل العلام بصاروخ بركان من العيار الثقيل.‏

من ناحية أخرى، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت في تقرير أن “المهجرين من شمال إسرائيل يُطالبون بإبعاد حزب الله عن السياج الحدودي عبر عملية عسكرية، وليس من خلال تسوية سياسية. كما أنهم يؤكدون أنه على إسرائيل عدم القبول بعيش مواطنيها وسط الخوف من القتل”.

وأوضح التقرير أنهُ بعد 7 أشهر من الانتظار، فإن سكان شمال إسرائيل يستعدّون للمواجهة، في حين أنهم يُطالبون الحكومة بهزيمة حزب الله عبر شن حرب تعيد الأمن، ومن ثم إعادة المستوطنين إلى منازلهم.

وذكرت الصحيفة أن ناشطين اجتماعيين من سكان الجليل الغربي والأعلى، توحدوا في مجموعات احتجاجية عبر شبكات التواصل الاجتماعي تحت اسم “النضال من أجل الشمال”، وقد انضم إليهم آلاف السكان، الذين يعتزمون الخروج في التظاهرات لزيادة الضغط على الحكومة.