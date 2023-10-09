حزب الله يطلق النار على شمال إسرائيل ردا على مقتل 3 من عناصره

قال مصدران أمنيان لرويترز إن حزب الله أطلق وابلا من الصواريخ على شمال إسرائيل ردا على مقتل أربعة على الأقل من أعضائها في قصف إسرائيلي على لبنان.

قال حزب الله في بيان له إن ثلاثة من أعضائه قتلوا بنيران إسرائيلية في جنوب لبنان الاثنين 9\10\2023 مع اتساع نطاق الصراع بين إسرائيل والمسلحين الفلسطينيين إلى الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

والأعضاء هم: حسام محمد إبراهيم “حسام عيترون” من بلدة عيترون الجنوبية، وعلي حسن حدرج “فداء” من مدينة بيروت (سكان بلدة حناويه الجنوبية)، وحسام محمد إبراهيم “حسام عيترون” من بلدة عيترون الجنوبية.

من جانبه، أعلن الجيش اللبناني عبر منصة “إكس”، “تعرّض خراج بلدتي الضهيرة وعيتا الشعب ومناطق حدودية أخرى إلى قصف جوي ومدفعي من جانب العدو الإسرائيلي”.

ودعت قيادة الجيش “المواطنين إلى اتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر وعدم التوجه إلى المناطق المحاذية للحدود، حفاظًا على سلامتهم”.