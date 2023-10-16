الأثنين 1 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 16 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

حزب الله يعلن استهداف تجمع مدرعات.. وإسرائيل ترد بقصف مدفعي

منذ 3 دقائق
من الحدود الجنوبية

من الحدود الجنوبية

A A A
طباعة المقال

بعد هدوء حذر ساد المنطقة الحدودية اليوم الإثنين، في ظل استنفار متبادل بين إسرائيل وحزب الله، تبددت الأجواء بعد الظهر، بحيث أفاد مراسل صوت بيروت انترناشونال بأنه تم استهداف كاميرات المراقبة في موقع جورداح في بلدة الضهيرة وموقع ظهر الجمل مقابل بلدة راميا في جنوب لبنان.

ورد الجيش الاسرائيلي باستهداف أطراف الضهيرة بقذائف المدفعية، وكذلك بلدة يارين وأطراف بلدة الجبين بقصف عنيف من مختلف الاعيرة.

وتجدد لاحقا القصف على بلدة البستان وبركة ريشا، مترافقا مع تحليق مكثف لطائرة استطلاع فوق المنطقة.

كما أفيد عن سماع رشقات نارية من مستعمرة مسكافعام، وعن قصف مدفعي عنيف على خراج بلدة رميش ويبدو أنّ إسرائيل تشتبه بتسلّل أو تحرّك بمواجهة منطقة سعسع.

وبحسب المعلومات سقط نحو 20 قذيفة فوسفورية على الضهيرة ورمايات رشاشة قرب مستعمرة مسكافعام، فيما أطلقت صفارات الإنذار من مقر اليونيفيل في الناقورة.

وأفادت “الوكالة الوطنية” عن تضرر منزلين في بلدة الضهيرة واشتعال النيران بداخلها، وعن اطراف بلدة الجبين في القطاع الغربي قضاء صور قصف مدفعي معاد.

وتحدثت معلومات عن إصابة عناصر من الدفاع المدني بشظايا القصف الفوسفوري في مركزهم بـعلما الشعب ومن بينهم رئيس المركز خالد قريطم.

استهداف 5 مواقع

وأعلن حزب الله في بيان، اليوم الإثنين، عن “استهداف خمسة مواقع إسرائيلية، وهي ‏موقع مسكاف عام، خربة المنارة، هرمون، موقع ريشا وموقع رامية، بالأسلحة المباشرة والمناسبة وتحقيق إصابات مؤكدة”.

وفي سياق متصل، أشار الجيش الإسرائيلي إلى إصابة دبابة ميركافا بصاروخ مضاد للدروع عند الحدود مع لبنان. وأفاد بأن “قواته على الحدود اللبنانية تعرّضت لإطلاق نار من لبنان من دون وقوع إصابات، وأنّه قصف بالمدفعية مصدر إطلاق النار”.

كما استهدفت مدفعية الجيش الإسرائيلي بلدة يارين بقصف عنيف من مختلف الأعيرة.

وأطلق الجيش الإسرائيلي قنابل الفوسفور الحارق على بلدة الضهيرة”، فيما أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أنّ مدفعية الجيش الإسرائيلي تهاجم أهدافًا جنوبي لبنان”.

 

    المزيد من أخبار لبنان

    الحدود اللبنانية الجنوبية
    بعد هدوء حذر.. قصف مدفعي إسرائيلي على أطراف الضهيرة
    وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي
    فيديو.. عمليات الإنقاذ تتواصل في المنصورية ووزير الداخلية يتوعد!
    طقس لبنان
    بعدما غرقت بيروت بطوفان الأمطار.. كيف سيكون الطقس غداً؟

    الأكثر قراءة

    إسرائيل تواصل قصف غزة وسط نفاد للخبز وشح للمياه
    صورة.. موجة غضب بعد منشور لنائب لبناني يشمت بما يحصل في فلسطين!
    قوات اليونيفيل عند الحدود الجنوبية للبنان
    تقرير هام لصحيفة روسية يكشف استعدادات إسرائيل وحزب الله.. هل اقتربت الحرب فعلاً؟
    عناصر من الشرطة الأمريكية (أرشيفية)
    جريمة مروعة.. أمريكي يطعن امرأة وطفلها حتى الموت بسبب كرهه للعرب والمسلمين