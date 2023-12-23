حزب الله يعلن قصف موقع جل العلام الإسرائيلي بصواريخ "بركان"

أعلن حزب الله أنه استهدف اليوم السبت بصواريخ بركان موقع جل العلام وحقق إصابات مباشرة.

وقال الحزب أيضاً إن مقاتليه استهدفوا -بما وصفه بالأسلحة المناسبة- تجمعا لمشاة جيش الاحتلال في منطقتي تلة الطيحات وجبل نذر قبالة الحدود اللبنانية.

كما أعلن الحزب الذي يتبادل القصف مع الجيش الإسرائيلي عبر الحدود منذ أسابيع أنه استهدف أيضا موقع بياض بليدا الإسرائيلي.

وفي وقت سابق قالت القناة 13 الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي هاجم عددا من مواقع حزب الله في جنوب لبنان.

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد نفذ غارة جوية استهدفت بلدة كفركلا في القطاع الشرقي من جنوبي لبنان.

كما قام الجيش الإسرائيلي بتنفيذ غارات على منطقة الخردلي جنوبي لبنان.