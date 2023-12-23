السبت 10 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 23 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

حزب الله يعلن قصف موقع جل العلام الإسرائيلي بصواريخ "بركان"

منذ 46 دقيقة
عناصر تابعين لحزب الله

عناصر تابعين لحزب الله

A A A
طباعة المقال

أعلن حزب الله أنه استهدف اليوم السبت بصواريخ بركان موقع جل العلام وحقق إصابات مباشرة.

وقال الحزب أيضاً إن مقاتليه استهدفوا -بما وصفه بالأسلحة المناسبة- تجمعا لمشاة جيش الاحتلال في منطقتي تلة الطيحات وجبل نذر قبالة الحدود اللبنانية.

كما أعلن الحزب الذي يتبادل القصف مع الجيش الإسرائيلي عبر الحدود منذ أسابيع أنه استهدف أيضا موقع بياض بليدا الإسرائيلي.

وفي وقت سابق قالت القناة 13 الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي هاجم عددا من مواقع حزب الله في جنوب لبنان.

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد نفذ غارة جوية استهدفت بلدة كفركلا في القطاع الشرقي من جنوبي لبنان.

كما قام الجيش الإسرائيلي بتنفيذ غارات على منطقة الخردلي جنوبي لبنان.

    المزيد من أخبار لبنان

    ريش الحكومة نجيب ميقاتي خلال تفقده أعمال فتح الطرق
    ميقاتي تفقد الأضرار في منطقة الكرنتينا ومجرى نهر بيروت.. "سنلاحق إدارياً وقضائياً"
    وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي
    بسبب الأضرار التي تسببت بها العاصفة.. وزير الداخلية يتحرك
    عنصر من شعبة المعلومات
    تحذير هام من قوى الأمن.. انتبهوا من الانجرار وراء هذه الإعلانات!

    الأكثر قراءة

    جنود من الجيش الإسرائيلي
    غزة تحت النار
    خبير عسكري يكشف مفاجأة.. هذا ما يعنيه سحب الجيش الإسرائيلي للواء غولاني!
    جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود مع لبنان (رويترز)
    "حوادث غير عادية" في جنوب لبنان.. قصف واشتباكات ومقتل جنود إسرائيليّين!
    يحيى السنوار
    غزة تحت النار
    هيئة البث الإسرائيلية: السنوار لديه "خطة منظمة" لإنهاء الحرب في غزة