حزب الله يعلن مقتل 3 من أعضائه في القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان

قال حزب الله في بيان له إن ثلاثة من أعضائه قتلوا بنيران إسرائيلية في جنوب لبنان الاثنين 9\10\2023 مع اتساع نطاق الصراع بين إسرائيل والمسلحين الفلسطينيين إلى الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

والأعضاء هم: حسام محمد إبراهيم “حسام عيترون” من بلدة عيترون الجنوبية، وعلي حسن حدرج “فداء” من مدينة بيروت (سكان بلدة حناويه الجنوبية)، وحسام محمد إبراهيم “حسام عيترون” من بلدة عيترون الجنوبية.

وكان قد تجدد القصف الإسرائيلي على أطراف بلدة مروحين الجنوبيّة بالقذائف الفوسفورية، بعد أن كان قصف قوات العدو قد وصل إلى مشارف بيت ليف ورميش وعيتا الشعب في قضاء بنت جبيل، والأودية والتلال المحيطة ببلدات شمع يارين ومروحين والزلوطية، وفق ما أفادت الوكالة الوطنيّة للإعلام.

من جانبه، أعلن الجيش اللبناني عبر منصة “إكس”، “تعرّض خراج بلدتي الضهيرة وعيتا الشعب ومناطق حدودية أخرى إلى قصف جوي ومدفعي من جانب العدو الإسرائيلي”.

ودعت قيادة الجيش “المواطنين إلى اتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر وعدم التوجه إلى المناطق المحاذية للحدود، حفاظًا على سلامتهم”.