السبت 20 جمادى الأولى 1446 ﻫ - 23 نوفمبر 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

حزب الله يقصف كريات شمونة ويستهدف دبابة ميركافا في بلدة الجبين

منذ 6 دقائق
حزب الله يستهدف تجمعات للجيش الاسرائيلي بصليات صاروخية

حزب الله يستهدف تجمعات للجيش الاسرائيلي بصليات صاروخية

A A A
طباعة المقال

أعلن حزب الله، فجر اليوم السبت، أنه قصف كريات شمونة بدفعة صاروخية، واستهدف دبابة ميركافا في بلدة الجبين بصاروخ موجه.

وأصدر الحزب بيانا جاء فيه: “دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 12:05 من ليل الجمعة السبت 23-11-2024، مستوطنة كريات شمونة، بصليةٍ صاروخية”.

وفي بيان آخر أعلن أنه “دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 11:50 من مساء اليوم الجمعة 22-11-2024، دبابة ميركافا في بلدة الجبين، بصاروخٍ موجّه ما أدى إلى تدميرها، ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح”.

    المزيد من أخبار لبنان

    غارات عنيفة على الضاحية
    الحرب على لبنان
    الجيش الإسرائيلي يوجّه إنذارا عاجلاً الى سكان هذه المناطق!
    البنتاغون
    مسؤول في البنتاغون: مقتل أحد كبار قادة حزب الله في غارة على سوريا
    النزوح من الجنوب
    الحرب على لبنان
    رغم المخاطر.. اللاجئون اللبنانيون يعودون من سوريا

    الأكثر قراءة

    فشل مخططات حزب الله وإيران في سوريا
    قيادات حزب الله.. "النظام السوري كشفنا"
    وئام وهاب
    الحرب على لبنان
    وهاب: وليد بك بدك تسمحلي دروز اسرائيل ليسوا شماعة
    غارات عنيفة على الضاحية
    الحرب على لبنان
    بعد مغادرة هوكشتاين.. إسرائيل تستأنف غاراتها على الضاحية الجنوبية!