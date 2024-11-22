حزب الله يقصف كريات شمونة ويستهدف دبابة ميركافا في بلدة الجبين

أعلن حزب الله، فجر اليوم السبت، أنه قصف كريات شمونة بدفعة صاروخية، واستهدف دبابة ميركافا في بلدة الجبين بصاروخ موجه.
وأصدر الحزب بيانا جاء فيه: “دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 12:05 من ليل الجمعة السبت 23-11-2024، مستوطنة كريات شمونة، بصليةٍ صاروخية”.
وفي بيان آخر أعلن أنه “دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 11:50 من مساء اليوم الجمعة 22-11-2024، دبابة ميركافا في بلدة الجبين، بصاروخٍ موجّه ما أدى إلى تدميرها، ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح”.