حزب الله يقصف مواقع عسكرية إسرائيلية بالأسلحة المناسبة

أعلن حزب الله إن مقاتليه استهدفوا تجمعين لجنود الاحتلال الإسرائيلي في تلة الطيحات وقلعة هونين بالأسلحة المناسبة، وإنهم حققوا إصابات مباشرة.

كما أفيد عن أيضاً عن عملية إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه موقع رويسات العلم الإسرائيلي في تلال كفرشوبا المحتلة.

وكان الحزب قد قال في وقت سابق إن مقاتليه استهدفوا، السبت موقع ‏بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة.‏

وأكد الحزب، في بيان، استهداف موقع العاصي الإسرائيلي مقابل الحدود الجنوبية للبنان، مؤكدا تحقيق إصابة مباشرة في الموقع.

ويأتي ذلك فيما تَواصل اليوم القصف المتبادل عبر الحدود بين حزب الله وجيش الاحتلال، والمستمر منذ أكثر من 3 أشهر.

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن طائرات حربية للجيش الإسرائيلي شنت السبت هجوما استباقيا ضد أهداف عسكرية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان.

وأضافت القناة أن مقاتلات إسرائيلية أغارت في وقت متأخر مساء الجمعة، على قرى اللبونة ورامية وعيتا الشعب جنوب لبنان، ودمرت عددا من البنى التحتية التي يستخدمها حزب الله.

من جهته، أعرب جان بيير لاكروا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام، عن قلقه العميق إزاء أعمال العنف عبر الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل.

وشدّد لاكروا، خلال زيارته للبنان والتي استغرقت 4 أيام وانتهت أمس الجمعة، على وجوب التزام جميع الأطراف بالقرار 1701 ووقف إطلاق النار والتوصل إلى حل سياسي ودبلوماسي دائم، مؤكدا أن “هذه هي الطريقة الوحيدة لتحقيق سلام دائم”.