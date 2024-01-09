"حزب الله" يكشف معلومات عن قاعدة "دادو".. والعدوّ يُقرّ بـ "أضرار بسيطة"

نشرت الدائرة الإعلامية في “حزب الله” معلومات عن قاعدة “دادو” المعادية التي استهدفها اليوم بعدد من المسيرات، جاء فيها:

“التعريف: مقر قيادة المنطقة الشمالية في سلاح البر الإسرائيلي والمسؤولة عن قيادة الفرقتين المعنيتين بالعمليات على الجبهة اللبنانية حاليًا. الفرقة 91 مقابل المحور الشرقي، والفرقة 146 مقابل المحور الغربي للحدود الجنوبية اللبنانية. والتي تحوي عددًا كبيرًا من منظومات القيادة والسيطرة المعنية بتنسيق العمليات على امتداد الجبهة مع لبنان.

الموقع الجغرافي: تقع قاعدة دادو على عمق 12 كلم من الحدود اللبنانية، كما يقع حي بنا بيتر في مدينة صفد بجانب القاعدة والذي يسكنه العاملون في قيادة المنطقة الشمالية”.

بدوره، أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي بوقوع أضرار بسيطة في مقر القيادة الشمالية للجيش في مدينة صفد نتيجة انفجار عدة طائرات مسيّرة محمّلة بالمتفجرات.

كان “حزب الله” قد أعلن في وقت سابق اليوم، استهداف ‏مقر قيادة المنطقة الشمالية التابع لجيش العدو الإسرائيلي في مدينة صفد ‏المحتلة (قاعدة دادو) ‏بعدد من المسيرات الهجومية الانقضاضية.

ولفت الحزب في بيانه إلى أنّه “في إطار الرد على جريمة اغتيال القائد الكبير الشهيد الشيخ صالح العاروري ‏وإخوانه ‏المجاهدين الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت، وجريمة ‏اغتيال القائد الشهيد الأخ ‏المجاهد وسام الطويل (الحاج جواد)، قامت المقاومة الإسلامية في ‏لبنان باستهداف ‏مقر قيادة المنطقة الشمالية التابع لجيش العدو في مدينة صفد ‏المحتلة (قاعدة دادو) ‏بعدد من المسيرات الهجومية الانقضاضية”.