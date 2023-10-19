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حزب الله ينشر "فيديو" لاستهداف موقعَين لجيش الاحتلال

منذ 14 دقيقة
آخر تحديث: 19 - أكتوبر - 2023 7:30 مساءً
"حزب الله" يستهدف موقعي جل العلام ورأس الناقورة

"حزب الله" يستهدف موقعي جل العلام ورأس الناقورة

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نشر الإعلام الحربي في “حزب الله”، مقطع فيديو يظهر لحظة استهداف عناصر الحزب عصر أمس الأربعاء، موقعي جل العلام ورأس الناقورة التابعين لجيش الاحتلال الإسرائيلي، عند الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، حيث “حققوا إصابات مباشرة ودقيقة”.

يأتي ذلك فيما أعلن “حزب الله” في بيان، أنّ عناصره هاجموا بعد ظهر اليوم الخميس، “مواقع جيش الاحتلال الآتية: جل العلام، البحري، زرعيت، وثكنة شوميرا وبرج مراقبة في حبد البستان بالأسلحة المباشرة والمناسبة”.

وكشف الحزب أنّه تمت إصابة المواقع المذكورة إصابة دقيقة، وتم تدمير كمية من تجهيزاتها الفنية والتقنية.

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