حزب الله ينشر "فيديو" لاستهداف موقعَين لجيش الاحتلال

نشر الإعلام الحربي في “حزب الله”، مقطع فيديو يظهر لحظة استهداف عناصر الحزب عصر أمس الأربعاء، موقعي جل العلام ورأس الناقورة التابعين لجيش الاحتلال الإسرائيلي، عند الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، حيث “حققوا إصابات مباشرة ودقيقة”.

بالفيديو | إستهدف مجاهدو #المقاومة_الإسلامية عصر أمس الأربعاء 18/10/2023 موقع جل العلام التابع لجيش العدو الصهيوني عند الحدود اللبنانية الفلسطينية وحققوا إصابات مباشرة ودقيقة. pic.twitter.com/HXRzf9V9tV — ثائر الدر 🇱🇧 (@thaeraldor) October 19, 2023

يأتي ذلك فيما أعلن “حزب الله” في بيان، أنّ عناصره هاجموا بعد ظهر اليوم الخميس، “مواقع جيش الاحتلال الآتية: جل العلام، البحري، زرعيت، وثكنة شوميرا وبرج مراقبة في حبد البستان بالأسلحة المباشرة والمناسبة”.

وكشف الحزب أنّه تمت إصابة المواقع المذكورة إصابة دقيقة، وتم تدمير كمية من تجهيزاتها الفنية والتقنية.