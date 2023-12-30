"حزب الله" ينعى 4 من عناصره

أعلن حزب الله أنّه “بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حسن أكرم الموسوي “ربيع” من بلدة قرحا في البقاع، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

وأضاف، “تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حيدر محمد المزاوي “حمزة” من بلدة الكرك في البقاع، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس، بالإضافة إلى الشهيد المجاهد ركان علي سيف الدين “أبو علي الحر” من بلدة حلبتا في البقاع، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس، والشهيد المجاهد عباس محمد العجمي “أبو الفضل” من بلدة حي الفيكاني في البقاع، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس”.

وكانت قد استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة مدنية على طريق عام عيتا الشعب، ولم يفد عن إصابات.