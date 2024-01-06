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حزب الله ينعى 5 من عناصره في مواجهات مع جيش الاحتلال جنوب لبنان

منذ ساعة واحدة
عناصر من حزب الله

عناصر من حزب الله

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أعلن حزب الله استشهاد 5 من عناصره في مواجهات مع جيش الاحتلال جنوبي لبنان، كما أعلن قصفه بـ62 صاروخا قاعدة ميرون الإسرائيلية في إطار ما وصفه بالرد الأولي على اغتيال الشيخ صالح العاروري ورفاقه، في حين ردت إسرائيل باستهداف مواقع في جنوب لبنان بينها قضاء صيدا لأول مرة.

وقال الحزب إن عناصره “ارتقوا شهداء على طريق القدس”، دون ذكر مزيد من التفاصيل، ليرتفع إلى 152، عدد قتلاه منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقبل ذلك أعلن حزب الله -في بيان- استهداف قاعدة “ميرون”، شمالي إسرائيل بـ62 صاروخا، مشيرا إلى أنها تعتبر مركزًا للإدارة ‏والمراقبة والتحكم الجوي، وتشكل مركزا لعمليات التشويش الإلكتروني وتدير العمليات الجوية باتجاه سوريا ولبنان وتركيا ‏وقبرص وشمال الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط.

كما أعلن الحزب عن استهداف موقعي المطلة وبياض بليدا وثكنة هونين وأفيفيم، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

    المصدر :
  • وكالات

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