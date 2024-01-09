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حزب الله ينفي زعم إسرائيل قتل قائد الوحدة الجوية للحزب

منذ ساعة واحدة
عناصر من حزب الله

عناصر من حزب الله

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نفى حزب الله مزاعم إسرائيل قتل قائد الوحدة الجوية للحزب في جنوب لبنان في ضربة جوية اليوم الثلاثاء.

وكان الجيش الإسرائيلي قد قال في وقت سابق إنه قتل قائد الوحدة الجوية التابعة للحزب بجنوب لبنان اليوم الثلاثاء بعد ساعات من إعلانه أنه قاد هجوما على قاعدة عسكرية في شمال إسرائيل.

وأكد حزب الله في بيان اليوم الثلاثاء أن “مسؤول وحدة المسيرات في حزب الله لم يتعرّض بتاتًا إلى أي محاولة اغتيال كما ادّعى العدو”.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري قد قال إن علي حسين برجي قاد العشرات من الهجمات بطائرات مسيرة على إسرائيل، وذلك في الوقت الذي تخوض فيه إسرائيل وحزب الله أعنف اشتباكات بينهما منذ 17 عاما.

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