الخميس 19 جمادى الأولى 1446 ﻫ - 21 نوفمبر 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

حزب الله يهاجم قواعد وتجمعات للقوات الإسرائيلية بصواريخ ومسيّرات

منذ 5 ساعات
حزب الله يستهدف بالمسيّرات نقاط عسكرية حساسة بتل أبيب

حزب الله يستهدف بالمسيّرات نقاط عسكرية حساسة بتل أبيب

A A A
طباعة المقال

أعلن حزب الله استهداف قاعدتين عسكريتين و6 تجمعات لقوات إسرائيلية بصواريخ وطائرات مسيّرة، ومهاجمة قاعدة حيفا البحرية، فيما جددت إسرائيل غاراتها على الضاحية الجنوبية، وقالت إنها أكملت الهجمة الثالثة على مقار حزب الله في بيروت.

وقال الحزب، في سلسلة بيانات حول عملياته ضد إسرائيل خلال اليوم، أنه قصف لأول مرة قاعدة جوية عسكرية تقع في جنوب اسرائيل، على بُعد قرابة 150 كيلومترا من الحدود مع لبنان، في إطار المواجهة المفتوحة بين الطرفين منذ قرابة شهرين.

وذكر الحزب، في بيانه، أنه لأول مرة قام بقصف قاعدة حتسور الجوية (جناح جوي رئيسي يحتوي على تشكيل استطلاع مؤهل وأسراب من الطائرات الحربية)، شرقي مدينة أسدود، بصلية من الصواريخ النوعية.

واستهدف مقاتلو الحزب بدفعة صواريخ قاعدة شراغا (المقر الإداري لقيادة لواء غولاني) شمالي مدينة عكا المحتلة، كما هاجموا بسرب من المسيّرات الانقضاضية قاعدة حيفا البحرية العسكرية وأصابوا الأهداف بدقة.

وقال الحزب، في بيان آخر، إنه هاجم بدفعات صواريخ تجمعات لقوات إسرائيلية في هضبة العجل شمالي مستوطنة كفاريوفال، وعند بوابة العمرا جنوبي مدينة الخيام.

كما شن مقاتلو الحزب هجوما بسرب مُسيّرات انقضاضية على تجمع لقوات الجيش الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لمدينة الخيام و”أصابت أهدافها بدقة” وفق قول البيان.

وفي سياق متصل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه رصد 15 صاروخا أُطلقت من لبنان تجاه منطقة الجليل الغربي.

وأدت شظية أحد الصواريخ إلى مقتل إسرائيلي في مدينة نهاريا، وهو الإسرائيلي الرابع الذي يقتل بالمدينة بفعل صواريخ حزب الله.

    المزيد من أخبار لبنان

    معاريف: الفجوات تضيق والتسوية بين إسرائيل ولبنان باتت قريبة
    الحرب على لبنان
    صحيفة معاريف: هناك رغبة واضحة لدى الأطراف في التوصل إلى اتفاق في لبنان
    العميد ريمون خطار
    الحرب على لبنان
    خطار إلى الموظفين والمتطوعين: أنتم الوجه المشرق للبنان
    وزير الزراعة عباس الحاج حسن
    الحرب على لبنان
    الحاج حسن: التعويض على المزارعين سيتم بطريقة عادلة وشفافة

    الأكثر قراءة

    فشل مخططات حزب الله وإيران في سوريا
    قيادات حزب الله.. "النظام السوري كشفنا"
    المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين
    بعد "الإيجابية" اللبنانية.. هل يجد هوكشتاين "إيجابية مماثلة" في إسرائيل؟
    الحرب بين الجارتين روسيا وأوكرانيا مستمرة من دون حسم عسكري أو أفق لحل سياسي (أدوبي ستوك)
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    السويد وفنلندا تنشران إرشادات النجاة في زمن الحرب