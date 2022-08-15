حزب الله يهدد المصور حسن شعبان برصاصة!

في ظل الافلاس السياسي لحزب الله الذي يعاني منه اليوم، يحاول انصاره في كل مره محاولة السيطرة او فرض حركات ميليشياوية على باقي المواطنين لمجرد التعليق او التحرك السياسي المعاكس لسياسة الحزب.

في حين لا يزال المصوّر اللبناني، حسن شعبان، هدفاً لأنصار حزب الله وتهديداتهم، بسبب تغطيته احتجاجات المدنيين على انقطاع المياه في قريته جنوب البلاد.

فبعد الاعتداء عليه بالضرب الأسبوع الماضي، نشر شعبان، اليوم، عبر حسابه في فيسبوك، صوراً لعبارات تهديد تركوها له على أحد إطارات سيارته.

وكتب المهدد للمصور عليها عبارة: “فلّ من الضيعة يا عميل… يا كلب”، جاء ذلك بعدما ترك له المهددون رصاصة على سيارته.

وكشف في تصريحات لوسائل إعلام محلية أنه حضر إلى مخفر بنت جبيل لتقديم دعوى ضدّ مجهول، لوضع حد لهذه التجاوزات التي تتكرّر منذ مدّة.

وأكد أن هذه التصرّفات ما هي إلا دليل ضعف الفاعل لا أكثر.

يذكر أن نقابة الصحافيين كانت استنكرت في بيان، الاعتداء المتكرّر على شعبان، مشيرة إلى أن تواصل مثل هذه التهديدات غير مقبول إطلاقاً.

كما اعتبرت أن ما يتعرض له الشاب يتطلب تحرّكا سريعاً من قبل المعنيين والمسؤولين، وحملة تضامن واسعة.

وكان شعبان تعرض الأسبوع الماضي، للاعتداء والضرب بسبب تغطيته لتحرك قام به أهالي بلدته بيت ياحون في جنوب لبنان احتجاجاً على انقطاع المياه فيها.

ولم يتوقف الاعتداء على الضرب، بل تفاجأ شعبان برصاصة على سيارته، بعدما تلقى تهديدات بالقتل من قبل شاب من المجموعة نفسها.

كما وتعاني الاعلامية ديما صادق للعديد من المضايقات، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، في حين اعلنت منذ ايام قليلة بتعرضها لحملة مضايقات كما وهدر دمها، ولكن هذه المرة من جواد نصرالله شخصياً عبر منصة تويتر.

اتعرض منذ الصباح لحملة تحريض وصلت لحد المطالبة علنا بهدر الدم،في حملة اطلقها جواد حسن نصرالله.

وعليه ارجو اعتبار هذا التويت بمثابة اخباراً للسلطات اللبنانية،كما اني احمّل علناً ورسمياً قيادة حزب الله المسؤولية الكاملة لأي مكروه قد يقع علي من الآن وصاعدا.باقي التهديدات في الثريد. pic.twitter.com/wmz4PH3O45 — Dima ديما صادق (@DimaSadek) August 13, 2022