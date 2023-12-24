الأحد 11 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 24 ديسمبر 2023 |
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"حزب الله" يُباشر عمليّاته باكرًا.. وقصف معادٍ يستهدف بلدات جنوبيّة

منذ 5 دقائق
الحدود اللبنانية الجنوبية

الحدود اللبنانية الجنوبية

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فيما يستمر جيش الاحتلال الإسرائيلي بعدوانه على جنوب لبنان، استأنف حزب الله، منذ ساعات الصباح الأولى اليوم الأحد، عمليّاته العسكرية مستهدفًا عند الساعة (7:30) صباحًا، مرابض العدو في ديشون بالأسلحة الصاروخية، وإصابتها إصابة مباشرة.

بالمقابل، قال جيش الاحلال إنّه رصد قذائف عدة أطلقت على مواقعه في مزارع شبعا صباح اليوم.

في وقت استهدف القصف المدفعي الإسرائيليّ أطراف بلدات يارون ومارون الراس وعيترون.

فيما كان الطيران الحربي المعادي قد شنّ ليل أمس، غارة على منزل في عيترون، ما أدّى إلى استشهاد شخص وإصابة آخرين، وتدمير المنزل بأكمله.

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