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"حزب الله" يُحبط مخططًا إسرائيليًّا جنوب لبنان.. ماذا في التفاصيل؟

منذ ساعتين
حزب الله

حزب الله

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كشف “حزب الله” أنّه تمكّن من استهداف قوة إسرائيلية في محيط ثكنة زرعيت، كانت تتحضر لتنفيذ عدوان داخل الأراضي اللبنانية.

وقال الحزب في بيان، إنّه “دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‏والشريفة”، استهدف قاتلوه عند الساعة (12:00) من منتصف ليل الأحد الإثنين، بالأسلحة الصاروخية، قوة إسرائيلية في محيط ثكنة زرعيت، كانت تتحضر لتنفيذ عدوان داخل الأراضي اللبنانية، مما أدى إلى وقوع ‏إصاباتٍ مؤكدة في صفوفها.

بالمقابل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن سقوط 3 قذائف في مناطق مفتوحة في الجليل الغربي، أطلقت الليلة الماضية من جنوب لبنان.

جاء ذلك في وقت أطلق العدو الإسرائيلي ليلًا عددًا من القذائف المباشرة الثقيلة على أطراف بلدات الناقورة ووادي حامول وعلما الشعب وعلى جبلي اللبونة والعلام في القطاع الغربي، كما شمل القصف بعد غروب أمس أطراف بلدات رامية ورميش وبيت ليف.

وحلّق الطيران الاستطلاعي المعادي طيلة الليل الفائت وحتى صباح اليوم فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل بكثافة، فيما استمر العدو بإطلاق القذائف الحارقة لإشعال النار في ما تبقى من أشجار في محيط بلدتي الناقورة وعلما الشعب، بالإضافة إلى القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق ليلًا.

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