"حزب الله" يُدين جرائم الاحتلال بحقّ الإعلاميّين: لمحاكمة العدو أمام المحاكم الدولية

أعرب “حزب الله”، عن إدانته “لقيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باغتيال مدير فضائية القدس اليوم الصحافي الشهيد وائل فنونة في اعتداء على مدينة غزة، ويتقدم من أسرته الكريمة وجميع الزملاء الاعلاميين الفلسطينيين بأحر التعازي والتبريكات”.

ولفت الحزب، إلى أن “استمرار العدو في ملاحقة الإعلاميين وتدمير مقراتهم وقتله للمئات منهم، يؤكد الدور الهام والأساسي الذي يقوم به الإعلاميون في كشف الجرائم الوحشية المهولة التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المواطنين الفلسطينيين الأبرياء”.

ودعا “المؤسسات الحقوقية والإنسانية والإعلامية كافة إلى إدانة الإجرام الصهيوني المتواصل ضد الصحافيين والمؤسسات الإعلامية، وطالب باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لإدانة العدو أمام المحاكم الدولية المختصة ومنعه من مواصلة جرائمه ضد الإعلاميين”.