الخميس 6 رجب 1445 ﻫ - 18 يناير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"حزب الله" يُدين جرائم الاحتلال بحقّ الإعلاميّين: لمحاكمة العدو أمام المحاكم الدولية

منذ ساعة واحدة
علم حزب الله

علم حزب الله

A A A
طباعة المقال

أعرب “حزب الله”، عن إدانته “لقيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باغتيال مدير فضائية القدس اليوم الصحافي الشهيد وائل فنونة في اعتداء على مدينة غزة، ويتقدم من أسرته الكريمة وجميع الزملاء الاعلاميين الفلسطينيين بأحر التعازي والتبريكات”.

ولفت الحزب، إلى أن “استمرار العدو في ملاحقة الإعلاميين وتدمير مقراتهم وقتله للمئات منهم، يؤكد الدور الهام والأساسي الذي يقوم به الإعلاميون في كشف الجرائم الوحشية المهولة التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المواطنين الفلسطينيين الأبرياء”.

ودعا “المؤسسات الحقوقية والإنسانية والإعلامية كافة إلى إدانة الإجرام الصهيوني المتواصل ضد الصحافيين والمؤسسات الإعلامية، وطالب باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لإدانة العدو أمام المحاكم الدولية المختصة ومنعه من مواصلة جرائمه ضد الإعلاميين”.

    المزيد من أخبار لبنان

    المجلس التنفيذيّ لـ"مشروع وطن الإنسان"
    "وطن الإنسان": المطلوب تحصين لبنان داخليًا لتلافي "حرب شاملة"
    النائب أنطوان حبشي
    ماذا كشف حبشي عن ملف الفساد في الكهرباء؟
    مدرسة - تعبيرية
    بيان لاتحاد المؤسسات التربوية الخاصة بشأن "ميثاق الشرف"!

    الأكثر قراءة

    من غزة (أرشيفية- أسوشييتد برس)
    غزة تحت النار
    صحف عالمية: نتنياهو قد يجر إسرائيل والمنطقة إلى حرب شاملة
    جنود من الجيش الإسرائيلي في غزة
    غزة تحت النار
    والدة جندي أسير في غزة تكشف المفاجأة.. هكذا قتل الجيش الإسرائيلي ولدي!
    هل انفصال ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي بسبب الخيانة ؟