"حزب الله" يُدين قرار إدراج الحوثيين على لوائح الإرهاب الأميركيّة

أدان “حزب الله” في بيان، “قرار الولايات المتحدة الأميركية إدراج حركة أنصار الله على لوائح الإرهاب الأميركية”، واعتبره “قرارًا ظالمًا متعسفًا وباطلًا، وهو استكمال للعدوان الأميركي على اليمن والمتواصل منذ سنوات عدة، وصولًا إلى الغارات الأخيرة”.
الحزب قال إنّ “الولايات المتحدة الأميركية هي راعية الإرهاب الصهيوني والعدوان الإجرامي على غزة وشعبها الصامد والمدافع عنه في كل المحافل والمؤسسات الدولية، وإنه لمن العجب أن الولايات المتحدة تعتدي على اليمن العزيز وشعبه الشريف والمضحي، ثم تقوم بتصنيف المعتدى عليه على ما تسميه لوائح الإرهاب التي تعكس ثقافتها الإجرامية وتسلطها العدواني على العالم بأسره”.
وختم: “إننا نعتقد أنّ هذ القرار لن ينال من عزيمة الشعب اليمني العظيم ودوره الفعال والمؤثر لرفع الحصار عن قطاع غزة، بل سيزيده إصرارًا على مواصلة أدائه المشرف حتى وقف حرب الإبادة الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني ومناصرة قضيته المحقة والعادلة”.