"حزب الله" يُدين قرار إدراج الحوثيين على لوائح الإرهاب الأميركيّة

أدان “حزب الله” في بيان، “قرار الولايات المتحدة الأميركية إدراج حركة أنصار الله على لوائح الإرهاب ‏الأميركية”، واعتبره “قرارًا ظالمًا متعسفًا وباطلًا، وهو استكمال للعدوان الأميركي على اليمن ‏والمتواصل منذ سنوات عدة، وصولًا إلى الغارات الأخيرة”.‏

الحزب قال إنّ “الولايات المتحدة الأميركية هي راعية الإرهاب الصهيوني والعدوان الإجرامي على غزة ‏وشعبها الصامد والمدافع عنه في كل المحافل والمؤسسات الدولية، وإنه لمن العجب أن ‏الولايات المتحدة تعتدي على اليمن العزيز وشعبه الشريف والمضحي، ثم تقوم بتصنيف ‏المعتدى عليه على ما تسميه لوائح الإرهاب التي تعكس ثقافتها الإجرامية وتسلطها ‏العدواني على العالم بأسره”.

وختم: “إننا نعتقد أنّ هذ القرار لن ينال من عزيمة الشعب اليمني العظيم ودوره الفعال والمؤثر ‏لرفع الحصار عن قطاع غزة، بل سيزيده إصرارًا على مواصلة أدائه المشرف حتى وقف حرب ‏الإبادة الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني ومناصرة قضيته المحقة والعادلة”.