"حزب الله" يُعلن استهداف ملالة إسرائيليّة ‏وتدميرها بالكامل

أصدرت “المقاومة الإسلامية في لبنان” (حزب الله)، بيانًا قالت فيه “قام مجاهدونا مساء هذا اليوم باستهداف ملالة “إسرائيلية” من نوع “زيلدا” عند موقع ‏الصدح غربي بلدة صلحا (المستعمرة المسماة أفيفيم) بصاروخين موجّهين، وتم إصابتها ‏وتدميرها بالكامل”.

يأتي ذلك فيما أعلن الجيش الإسرائيلي، قصف موقع آخر لحزب الله بعد إطلاق صاروخ على مركبة عسكريّة في أفيفيم.

كما كشف جيش الاحتلال عن مقتل جنديين آخرين من جنوده، من جراء الاشتباكات التي وقعت أمس على حدود لبنان، ليرتفع المجموع إلى 4 قتلى في صفوفه جنوبًا.

في هذا الإطار، اعتبر جيش الاحتلال أنّ قواته مستعدة لجميع السيناريوهات على جميع الجبهات، لحماية سكان “دولة إسرائيل” بما فيها الجبهة اللبنانية، وفق تعبيره.

إلى ذلك، أعلن الجيش اللبناني على صفحته عبر منصة “إكس”، “تعرض خراج منطقتَي القليلة والضهيرة ومناطق حدودية أخرى في قضاء صور لقصف مدفعي من قبل العدو الإسرائيلي، بعد إطلاق صواريخ من سهل القليلة باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة”.