"حزب الله" يُعلن استهداف 5 مواقع إسرائيليّة وإصابتها بدقّة

أعلن “حزب الله” في بيان، أنّ عناصره هاجموا بعد ظهر اليوم الخميس، مواقع جيش الاحتلال الآتية: جل العلام، البحري، زرعيت، وثكنة شوميرا وبرج مراقبة في حبد البستان بالأسلحة المباشرة والمناسبة”.

وكشف الحزب أنّه تمت إصابة المواقع المذكورة إصابة دقيقة، وتم تدمير كمية من تجهيزاتها الفنية والتقنية.

ياتي ذلك في وقت أعلن جيش الاحتلال أنّه رصد إطلاق 6 صواريخ في الجليل، 5 منها سقطت في أماكن مفتوحة والسادس تم اعتراضه. فيما أفادت معلومات عن إطلاق 20 صاروخًا من لبنان باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.

هذا ودوّت صفارات الإنذار في مستوطنات “حانيتا” و”شلومي” و”البصة” و”ليمان” و”نهاريا” و”روش هنيكرا” المحاذية للحدود مع لبنان. فيما سمعت أصوات انفجارات في مستوطنة كريات شمونة.

بالتوازي طلب جيش الاحتلال من سكان المستوطنات في الجليل الأعلى البقاء في منازلهم خشية من عملية تسلل.

إلى ذلك، قصف العدو بشكل عنيف المنطقة الواقعة عند الحدود في الناقورة وجرود اللبونة وصولًا حتى بلدة الضهيرة. كما استهدف بلدتي عيتا الشعب وبيت ليف في القطاع الأوسط.

كذلك طال القصف المدفعي الإسرائيلي أطراف بلدات مروحين والبستان وأم التوت الحدودية.