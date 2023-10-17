"حزب الله" يُنفّذ سلسلة عمليّات ضدّ الاحتلال.. والجنوب تحت القصف مجددًا

تجدد القصف المدفعي الإسرائيليّ على بلدتي كفركلا والطيبة الحدوديتين بعد عصر اليوم، حيث أطلقت ثلاث صواريخ باتريوت انفجروا فوق البلدتين.

كما أدى القصف المعادي إلى تضرر عدد من المنازل في بلدة بليدا.

بالمقابل، أعلن جيش العدو الإسرائيلي إصابة جنديين من جراء إطلاق صاروخ مضاد للدبابات من لبنان باتجاه شمال فلسطين المحتلة.

يأتي ذلك في وقت أعلن “حزب الله” في بيان أنّ مقاتليه “استهدفوا عصر هذا اليوم، نقطة تمركز عسكريّة لجنود الاحتلال الصهيوني مقابل بلدة راميا، عند الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، بالصواريخ الموجهة وأوقعوا فيها عددًا من الإصابات المؤكدة بين قتيل وجريح”.

وفي بيان آخر، أعلن الحزب أنّه “بعد ظهر هذا اليوم تمّ استهداف مواقع العدو التالية بالأسلحة المباشرة، وهي مواقع زرعيت، الصدح، جل الدير، المالكية وبركة ريشا”.

كذلك تمكّن مقاتلو “حزب الله” صباح اليوم من “استهداف آلية للجيش الإسرائيلي في موقع المطلة وحققوا فيها إصابات مباشرة”.

وكشف الحزب أيضًا في بيان لاحق، أنّ مقاتليه استهدفوا ظهرًا “دبابة صهيونية في ثكنة راميم وأوقعوا فيها إصابات مباشرة”.

في هذا الإطار، نعى “حزب الله” اثنين من عناصره هما محمود أحمد بيز وحسين عباس فصاعي.