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"حزب الله" يُهاجم مواقع إسرائيليّة.. والاحتلال يردّ بقصف قرى جنوبيّة

منذ 26 دقيقة
قوات الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود

قوات الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود - أرشيفية

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اشتعل القصف المتبادل وإطلاق النار مرة جديدة عصر اليوم، في الجنوب بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله.

في التفاصيل، هاجم مقاتلو الحزب موقعين لجيش الاحتلال في جل العلم ورأس الناقورة، إذ أفادت المعلومات عن استهداف عامود أجهزة المراقبة والاتصالات التابع للجيش الإسرائيلي عند رأس الناقورة بضربة مباشرة.

كما كشف حزب الله عن استهداف موقع المنارة الصهيوني بالصواريخ الموجهة وإصابته إصابة مباشرة.

بالمقابل، أعلن جيش الاحتلال أنّه رصد إطلاق 6 صواريخ في الجليل، 5 منها سقطت في أماكن مفتوحة والسادس تم اعتراضه. فيما أفادت معلومات عن إطلاق 20 صاروخًا من لبنان باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.

هذا ودوّت صفارات الإنذار في مستوطنات “حانيتا” و”شلومي” و”البصة” و”ليمان” و”نهاريا” و”روش هنيكرا” المحاذية للحدود مع لبنان.

بالتوازي طلب جيش الاحتلال من سكان المستوطنات في الجليل الأعلى البقاء في منازلهم خشية من عملية تسلل.

إلى ذلك، قصف العدو بشكل عنيف المنطقة الواقعة عند الحدود في الناقورة وجرود اللبونة وصولًا حتى بلدة الضهيرة. كما استهدف بلدتي عيتا الشعب وبيت ليف في القطاع الأوسط.

 

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