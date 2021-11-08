حسام زكي من عين التينة: استقالة قرداحي كان يمكن أن تنزع فتيل الأزمة من البداية

أكّد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري أن “اللقاء كان ودياً وصريحاً والهدف من زيارة بيروت ليس طرح حلّ لأزمة لبنان مع الخليج والتعامل مع هذا الأمر يجب أن يكون دقيقاً”.

وأشار زكي الى أن “في ما خصّ الأزمة الراهنة لم يكن هناك أيّة رسائل وانعقاد الجلسات الحكومية مُعطّل لأسباب يعرفها الجميع وهناك علامة استفهام على حلحلة هذا التعطيل وتركيزي اليوم هو على أزمة العلاقة مع دول الخليج”.

وأضاف: “موضوع استقالة وزير الاعلام جورج قرداحي مطروحاً نوعاً ما ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون حريص على العلاقة مع السعودية وهو يعوّل على الحس الوطني للوزير قرداحي”.

ولفت زكي الى أن “مسألة استقالة قرداحي كان يمكن أن تنزع فتيل الأزمة من البداية”.

والتقى زكي، الموجود في بيروت ويعقد اجتماعات بشأن هذه الأزمة، حتى الآن بالرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب.

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أكد من جانبه أن “لبنان حريص على عودة علاقاته الطبيعية مع المملكة السعودية ودول الخليج”، مضيفاً “سنبذل كل جهد ممكن لإزالة ما يشوب هذه العلاقات من ثغرات ومعالجة التباينات الحاصلة بروح الأخوّة والتعاون”.

وقال زكي إنه أبلغ وجهة نظر الجامعة العربية حيال الأزمة للمسؤولين الذين التقى بهم.

وذكر في وقت سابق إن لقاءه مع عون كان صريحا وإيجابيا وإنه وجد مدخلا لحل الأزمة، لكنه أضاف أن “المسألة ليست بسيطة وأبعد من توصيف وزير لما يحصل في اليمن”، في إشارة إلى تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي.

وأضاف أنه يجب ألا يجري التعامل مع هذه المسألة “باستخفاف”.

بدروه، قال عون ان حل الخلاف بين لبنان والسعودية يتطلب حوارا صادقا بين البلدين. وأضاف حسبما قالت الرئاسة اللبنانية على تويتر ان بيروت ترحب “بأي مسعى للجامعة العربية لإعادة العلاقات الأخوية بالسعودية”.

وتابع ان لبنان “لن يتردد في اتخاذ أي موقف يساعد في تهيئة الأجواء للمصارحة”.