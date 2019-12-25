حسان دياب
حسان دياب
أخبار لبنان

حسان دياب يضع مسودة تشكيلة وزراء حكومة حزب الله المقبلة “هذه تبعيتهم”؟

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وضع الرئيس المكلف تشكيل الحكومة حسان دياب مسودة التشكيلة الحكوميّة في قصر بعبدا بعدما التقى قبل يومين “الخليلين”، وكان الاجتماع ايجابياً ولن يكون الاخير.

ويلتقي بعد الاعياد القوى السياسية التي سمّته وتلك التي لم تسمّهِ.

وفي تفاصيل حصلت عليها “الجديد” عن مسودة دياب، وزعت الوزارات السياديّة على الشكل التالي:

وزير الدفاع ونائب رئيس الحكومة: شادي مسعد (مرشح التيار الوطني الحرّ في مرجعيون في انتخابات 2018).

وزير الداخلية العميد المتقاعد لبيب أبو عرم (بعدما اعتذر اللواء إبراهيم بصبوص عن قبول هذا الطرح).

وزير المالية غازي وزني أو وسيم منصوري.

وزير الخارجية ديميانوس قطّار.

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وقسمت الحقائب الأخرى على الشكل التالي:

وزير الشؤون الاجتماعية فايز الحج شاهين

وزيرة التربية نشأت منصور (مستشار سابق لدياب)

وزير العدل زياد بارود

وزيرة الصحة بيترا خوري

وزيرة العمل أمل حداد (نقيب المحامين سابقاً)

وزير الزراعة حسين قعفراني (قريب من دائرة دياب)

وزارة السياحة والبيئة غسان العريضي (متموّل ضد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط).

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