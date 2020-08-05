حسن:استلام المستشفيات الميدانية هو من اختصاص وزارة الصحة وكلنا ثقة بإدارة الجيش

وزير الصحة حمد حسن
وزير الصحة حمد حسن

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أعلن وزير الصحة حمد حسن أن هناك اتفاق على تحديد آلية لوضع المستشفيات الميدانية في الخدمة لمعالجة الجرحى بسرعة وطلبنا هو أن تُحدد وزارة الصحة الأماكن المناسبة لوضعها وكلنا ثقة بإدارة الجيش.

وأضاف حسن :”لسنا ضد الإدارة المشتركة للهبات وانما موضوع استلام المستشفيات الميدانية هو من اختصاص وزارة الصحة والمساعدات يجب أن تتوجه من المطار الى الوزارة تحت إشراف الجيش”

وكان حسن قد سجل اعتراضه على طرد فريق من وزارة الصحة من المطار على اعتبار أن ليس لديهم أي صلاحية لاستلام المساعدات الطبية التي تأتي من الدول، وذلك بعد اعطاء صلاحيات مطلقة للجيش في اعلان حالة الطوارئ.

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